Путин назвал верхом цинизма утверждения о развязывании войны Сталиным

Сочи, 3 октября. Президент России Владимир Путин назвал циничными утверждения о развязывании Великой Отечественной войны советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом глава государства сказал в ходе дискуссии на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма. Как будто в четыре часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что именно Германия нарушила договор о ненападении. При этом в ходе Великой Отечественной войны погибло около 27 миллионов советских граждан. Глава государства также напомнил, что именно войска СССР взяли штурмом Берлин в 1945 году. Советским солдатам противостояли самые боеспособные и многочисленные войска Германии.

«Потери Советского Союза 25-27 миллионов человек, потери США - полмиллиона человек, а потери Великобритании, по-моему, вообще 350-400 тысяч человек. Самые ударные по количеству и по качеству германские войска были сосредоточены на Восточном фронте», — сказал Путин.

Президент отметил, что в настоящее время мы можем наблюдать попытки извратить исторические факты о Великой Отечественной войне, что может обернуться повторением подобной трагедии в будущем.

«Угроза в том, что в процессе этих подтасовок может быть утрачено главное - люди могут перестать бояться повторения подобных трагедий», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства призвал всех здравых людей противостоять попыткам переписать историю, которые мы наблюдаем в нынешнее время.