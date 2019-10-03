Путин рассказал о крайних формах внутриполитической борьбы в США

Сочи, 3 октября. Внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы, до сих пор такого в этой стране не было, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Как с ними иметь дело, когда они увлечены так внутренней политикой? Ясно, что в условиях предвыборной борьбы так происходит всегда в любой стране, в том числе и в Штатах, но там вся эта внутриполитическая борьба приобрела крайние формы, такого, мне кажется, в Соединенных Штатах никогда и не было», — заявил глава государства.

При этом Путин добавил, что необходимо делать поправку на то, что происходит сейчас в США.

Днем ранее на встрече в Белом доме с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты поладят с Россией, несмотря на текущие внутриполитические скандалы в США.

«Мы поладим с Россией, потому что она умная», — цитируют слова главы белого дома «Известия».

При этом он оговорился, что никто не ведет себя по отношению к России так же жестко, как он сам.

Отметим, Путин пригласил Трампа на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы во время их встречи с японской Осаке на полях саммита «Большой двадцатки». Как сообщалось, Трамп пообещал серьезно обдумать это приглашение.

В среду уходящий в отставку посол США в Москве Джон Хантсман уточнил, что решение о визите Трампа будет принято позже. По словам посла, Трамп считает отношения с Россией приоритетными для США и убежден в необходимости держать каналы коммуникации открытыми.