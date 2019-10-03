Путин дал совет Макрону, как создать эффективную команду

Сочи, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин дал совет президенту Франции Эммануэлю Макрону, как сформировать эффективную команду. Российский лидер посоветовал коллеге заменить в своей администрации сотрудников, которые сопротивляются политике главы государства, и привести в команду сторонников и единомышленников.

Ранее Макрон заявил, что некие «глубинные структуры» в его администрации препятствуют развитию отношений Парижа и Москвы. На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимира Путина попросили прокомментировать слова президента Франции.

«Так кто президент Франции: я или Макрон? Пусть [Макрон] наведет порядок. Меня-то чего спрашиваете?» — ответил президент России.

Владимир Путин добавил, что не знает о проблемах, о которых заявил Эммануэль Макрон. Он пояснил, что не слышал заявления французского коллеги.

«Но если ему кто-то мешает из подчиненных, то — поставь на место. Или поменяй», — посоветовал Путин.

Российский лидер добавил, что в таком случае Макрону стоит привести в администрацию своих сторонников и единомышленников, и тогда команда будет выдавать высокий результат.

Ранее Владимир Путин коротко пообщался с Эммануэлем Макроном после церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Как сообщала пресс-служба президента РФ, лидеры двух стран, покидая церковь Сен-Сюльпис, где проходила панихида, на протяжении нескольких минут беседовали друг с другом.