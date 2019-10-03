Джулиани опубликовал свою переписку с Волкером

Вашингтон, 3 октября. Адвокат президента США Рудольф Джулиани опубликовал СМС-переписку с Куртом Волкером за период времени, когда тот занимал должность спецпредставителя США по Украине.

По словам Джулиани, эта переписка должна доказать, что его деятельность по выяснению обстоятельств работы сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине не противоречило задачам и целям госдепартамента США.

«Это демонстрирует, что я немедленно пошел навстречу им. Они едва ли пытались контролировать меня за то, что я якобы мешал им выполнять их задачи. На самом деле я, скорее, содействовал им», — написал Джулиани в своем Twitter.

Адвокат американского президента Дональда Трампа выразил надежду, что СМИ не смогут извратить смысл СМС-переписки, в которой также упоминается помощник украинского президента Андрей Ермак.

В одном из опубликованных сообщений от 7 августа этого года говорится о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским и планах встречи адвоката Трампа с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом. Кроме того, в переписке видно, что Волкер не высказывает каких-либо претензий Джулиани, благодарит его и желает всего наилучшего.

На днях Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В прессе появились сообщения, что американский лидер мог попросить украинского коллегу о расследовании в отношении семьи Байдена.

Стенограмма подтвердила, что Трамп обратился к Зеленскому с просьбой, отметила «Газета.ру». Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей.

Crooked Dems not letting Republicans subpoena witnesses and maybe even question witness. This is a Star Chamber, illicit and part of their conspiracy to violate constitutional rights condoned by their media lamb dogs. Kurt did nothing wrong. pic.twitter.com/iaplXBnJ1x — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 3, 2019