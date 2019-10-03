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Десять человек стали жертвами массового ДТП в Китае

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Десять человек стали жертвами массового ДТП в Китае

Пекин, 3 октярбря. В восточной китайской провинции Аньхой на скоростной трассе произошла серия ДТП, в результате чего погибли десять человек. По данным транспортной полиции города Бэнбу, страшная авария произошла рано утром в четверг.

Центральное телевидение Китая сообщило, что на одном из участков скоростной трассы G36 (Нанкин - Лоян) столкнулись 17 автомобилей. По предварительным данным, плохая видимость из-за тумана стала причиной массовой аварии.

Данные полиции свидетельствуют о том, что на месте скончались десять человек, позже в больнице умер еще один пострадавший. Еще семь человек были госпитализированы в больницу с различными травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщило ранее издание «Газета.ру», ранее в регионе Куско в Перу автобус упал в пропасть со 100-метровой высоты, в результате чего погибли 23 человека.

 

 

 

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