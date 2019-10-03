Боевики в Сирии обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб

Алеппо, 3 октября. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков. За прошлые сутки зафиксировано 30 обстрелов.

По данным Центра по примирению, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри, Сабикия провинции Алеппо; Джанаджик, Сафсара, Сандран, Кинсибба, Касталь-эль-Бордж провинции Датакия; Хан-Шейхун, Мгарет-Марза, Эс-Салихия, Хабит, Дрейба, Тамана провинции Идлиб; Мгайр, Хуайз, Тель-эт-Тут провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские власти открыли контрольно-пропускной пункт «Абу-Кемаль» в восточной части Дейр-эз-Зора на сирийско-иракской границе. В течение восьми лет это место было закрыто. Источник в провинции заявил, что «открытие пограничного города Абу-Кемаль является важным шагом для начала обмена визитами и торгового движения, что будет способствовать поддержке и стабильности в регионе».