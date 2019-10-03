Вдова Караченцова рассказала, как Захаров помогал тяжелобольному актеру

Москва, 3 октября. Режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров первым пришел на помощь семье Николая Караченцова, когда актер попал в аварию. Об этом рассказала вдова Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября на 86-м году жизни. В последний путь знаменитого режиссера проводили 1 октября. На траурной церемонии Людмила Поргина, сыгравшая во многих спектаклях Захарова, поделилась воспоминаниями о худруке «Ленкома». Она рассказала, как режиссер помогал тяжелобольному актеру.

«Когда с Колей случилась беда и он попал в аварию, Марк Анатольевич первым пришел на помощь и сказал, что будет продолжать платить зарплату и моему мужу, и мне, когда я была вынуждена оставить театр и посвятить себя заботе об инвалиде», — рассказала Людмила Поргина в комментарии «Дни.Ру».

Марк Захаров также приглашал Караченцова и Поргину на все премьеры и творческие встречи театра.

Ранее актер театра и кино Дмитрий Дюжев назвал счастливыми учеников Марка Захарова. Выдающийся режиссер преподавал звезде сериала «Бригада» на курсе в ГИТИС.

Напомним, о смерти худрука «Ленкома» стало известно 28 сентября. Режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет в одной из московских больниц. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.