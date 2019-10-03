Три долгожданных станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров. ФАН-ТВ

Три долгожданные станции метро Фрунзенского радиуса открылись в Петербурге. После устранения всех недочетов станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» приняли пассажиров. Горожане собрались возле дверей станций значительно раньше, в ожидании долгожданного события.

Градоначальник Александр Беглов прибыл на станцию Проспект Славы, чтобы торжественно перерезать красную ленту. К слову, в Петербурге есть традиция: при открытии новых станций метро использовать те же ножницы, которыми в далеком 1955 году перерезали ленту у самой первой — «Площади Восстания».

Перед церемонией открытия губернатор возложил цветы к памятнику в парке Интернационалистов. Стоит отметить, что один из вестибюлей «Проспекта Славы» украшает панно, посвященное подвигам советских воинов, сражавшихся в Афганистане.

Беглов поздравил метростроевцев и службы метрополитена Петербурга. Он отметил, что решение не торопиться и не открывать станции в сентябре было верным.

«Все недоделки, все недочеты мы за это время исправили. И сегодня, открывая станции, можно с уверенность сказать, что они полностью безопасны и приспособлены как для людей с ограниченными возможностями, так и для наших малышей», — заявил глава Северной столицы.

Также он пообещал, что более ни один объект в городе не будет введен в эксплуатацию до тех пор, пока не станет полностью безопасным. Также Беглов заявил, что в следующий раз в городе откроется сразу семь новых станций, однако больше никаких подробностей не сообщил.

Также есть отличная новость для жителей Колпино — движение возобновит автобусный маршрут №330. Он свяжет город с новой станцией метро «Шушары». Поездка на нем займет примерно 20-25 минут. Автобус улучшит транспортную доступность для миллиона человек.