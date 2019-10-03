Эксперты раскрыли смертельную опасность четырехдневной рабочей недели

Москва, 3 октября. Эксперты предупредили, что введение в России четырехдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов в неделю может оказать негативное влияние на продолжительность жизни россиян. Как сообщают специалисты НИИ медицины труда имени академика Измерова, смена привычного графика может привести к росту внезапной смертности на рабочем месте.

Рост стресса, который может последовать за сменой обычного графика, скорее всего, негативно отразится на когнитивных процессах и психомоторике сотрудников. Это приведет к тому, что на производстве чаще будет нарушаться техника безопасности; возрастет количество аварий и травм. Особенно серьезными могут быть инциденты связанные с профессиями, требующими концентрации внимания: пилотами, сотрудниками железнодорожного транспорта и водителями.

Все это может оказаться негативное влияние на продолжительность жизни, так как участятся случаи смертей на рабочем месте, а также потери уравновешенного психического состояния и здоровья. Так же не вполне ясно, как будет регулироваться продолжительность рабочего дня тех профессий, которые связаны с вредными или опасными условиями труда.

«Люди привыкли заканчивать рабочий день в 17-18 часов. Увеличение продолжительности и напряженности рабочего дня будет негативно влиять на социальные и биологические ритмы, которые обеспечивают оптимальное функционирование клеток, органов и систем организма, максимальную работоспособность, состояние врабатываемости и адаптивности личности», — приводит телеканал «360» мнение экспертов института.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать основой для социально-трудового контракта. Такая вероятность обосновывается развитием технологий. Премьер также отметил, что технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое сотрудники предприятий затрачивают на трудовую деятельность.