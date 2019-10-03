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ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

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ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатамНью-Йорк, 3 октября. Организация Объединенных Наций обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским дипломатам, которые планировали принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень сильно обеспокоены вопросом выдачи виз, на который обратила внимание РФ. Этот вопрос вчера обсуждался комитетом Генассамблеи по отношениям с принимающей стороной», — пояснил он.

Дюжаррик также добавил, что ООН продолжит обсуждать пути урегулирования данной ситуации с властями США.

Напомним, в конце сентября стало известно, что посольство США в Москве отказало в выдаче виз десяти членам официальной российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в американском посольстве заявили, что данный инцидент является «частным случаем». Позднее Москва назвала действия американской стороны нарушением международных обязательств, а также призвала перенести штаб-квартиры ООН из США.

3 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты, которые планировали принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не смогли получить американские визы.

Представитель МИД РФ напомнила, что местом проведения данного форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс, которая расположена в штате Калифорния. При этом главной целью данного мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества между Россией и США.

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