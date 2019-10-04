Сирия, 4 октября. Курды и силы коалиции США провели десантную операцию в Дейр-эз-Зоре. Состоялся обмен пленными между САА и боевиками на западе Алеппо. ИГ1* заявило о вылазке на позиции САА на востоке Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обмен пленными с боевиками к юго-западу от Алеппо; обнаружили схрон исламистов на северо-западе Хамы; завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: атаковало САА в восточной части Хомса; заявляло об убийстве трех проасадовских бойцов в Даръа; подозревается в установке бомбы в городе Меркада на юге Хасаки.

Международная коалиция: задействовала десант во время обысков в Дейр-эз-Зоре.

Курды: провели рейды на востоке Дейр-эз-Зора; арестовали трех мирных жителей в городе Хасака по обвинению в связях с ИГ; задержали порядка 40 человек в Ракке.

ВС Турции: направили колонну с подкреплениями к городу Тель-Абъяд на севере Ракки.

Провинция Алеппо

В западной части провинции в минувшие сутки прошел обмен пленными между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Информагентство Etihad Press передавало, что передача бойцов состоялась вблизи населенного пункта Аль-Эйс, находящегося юго-западнее Алеппо. Более подробных сведений все еще не поступало.

Тем временем в населенном пункте Джараблус на северо-востоке региона от травм, полученных в результате взрыва, скончалась женщина. Об этом сообщал новостной портал Syrian Network for Human Rights. Как известно, детонация заминированного автомобиля, жертвой которой и стала местная жительница, произошла 24 сентября.

В Алеппо прошел еще один этап подрывных работ, направленных на зачистку местности от СВУ и боеприпасов, оставленных исламистами вооруженной оппозиции. Интернет-портал Al Nour передавал, что саперы САА были задействованы в квартале Карам-Майсар и поселении Кафр-Хаддади.

Провинция Хомс

Новостное агентство SANA News сообщает о том, что в город Аль-Кусейр юго-западнее Хомса вернулись десятки семей беженцев, которые вынужденно покинули свои дома после захвата населенного пункта исламистами вооруженной оппозиции. Как отмечалось, это стало возможным благодаря работе правительственных сил по восстановлению города. По официальным данным, во время его оккупации отсюда бежали порядка 30 тысяч христиан, дома которых впоследствии были разорены.

Во второй половине дня в пустыне Бадия Аш-Шам на востоке провинции произошла вылазка боевиков «Исламского государства». Медиапортал Qasioun-News публиковал сообщения о потерях САА в живой силе, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение всего дня в Восточном Дейр-эз-Зоре продолжались обыски, проводимые «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и военными возглавляемой США западной коалиции. Как передает Twitter-канал (EuphratesPost), во время операции были задействованы десантные подразделения международного альянса. Рейды состоялись в населенных пунктах Джейдет-Акидат, Аль-Тукахи, Шхиль и Ат-Таяна. Никакой информации о числе задержанных все еще не поступало.

Провинция Даръа

Накануне на юге административного центра провинции произошла новая вылазка неизвестных. Как передавал новостной портал Anna-News, группа вооруженных людей застрелила одного из гражданских лиц в квартале Даръа Аль-Балад.

Позднее также поступали неподтвержденные сведения об убийстве трех проправительственных бойцов в Даръа. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (jacksanders1965), данные сообщения распространяли медиапорталы, связанные с «Исламским государством».

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе накануне продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. По данным новостного портала Halab Today TV, под ударом оказались военные объекты радикалов неподалеку от населенных пунктов Хиш, Аль-Хас, Умм Ас-Сын, Трамла и Маарет-Хурма. Кроме того, боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов осуществляли сирийские ВВС, передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy). Позднее боевики также спровоцировали стычки с САА поблизости от поста наблюдения ВС Турции у Маар-Хатата.

Между тем на северо-западе соседней Хамы у населенного пункта Кафр-Набуда был найден схрон с оружием и боеприпасами исламистов. Как передавал новостной портал SANA News, из хранилища было изъято большое количество ракет.

Провинция Ракка

Турция направила конвой с военной техникой и материально-техническим обеспечением в район города Тель-Абьяд, расположенного в районе сирийско-турецкой границы, передавал Twitter-канал (yasiremres). Двумя днями ранее в этом районе был арестован один из высокопоставленных полевых командиров «Исламского государства», который пытался бежать из Сирии.

В одном из кварталов административного центра провинции удалось обнаружить тела десяти человек, которые были погребены под завалами разрушенных зданий. Информационное агентство El Dorar передавало, что все они, вероятно, погибли во время битвы за Ракку, о полном захвате которой «Демократические силы Сирии» (SDF) заявили еще в октябре 2017 года.

К вечеру появились данные о массовых арестах гражданских лиц курдами с целью насильственной вербовки. Интернет-портал портал Al-Nour передавал, что в поселении Аль-Касрат к югу от Ракки были задержаны около 40 гражданских лиц.

Провинция Хасака

На север Хасаки прибыла еще одна партия техники от Соединенных Штатов. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (VivaRevolt), колонна с подкреплениями пересекла границу через погранпереход «Семалка», после чего была переправлена в район города Камышлы на позиции «демократической армии».

Между тем новостной портал Aleppo Media Center сообщал о попытке похищения девушки в поселении Угаритат. К счастью, налетчиков удалось выявить прежде, чем они успели скрыться. О том, к какому из антиправительственных формирований принадлежат нападавшие, все еще неизвестно.

Во второй половине дня произошел взрыв в городе Меркада на юге провинции. Информагентство Al Nour передавало, что сработала бомба, заложенная в одном из центральных районов населенного пункта. Тем не менее сведений о возможных жертвах среди мирных жителей все еще не поступало. В установке СВУ подозревались боевики подпольных ячеек ИГИЛ1.

Курдские радикалы возобновили рейды в кварталах Хасаки. Отмечалось, что обыски в районе Гвейран привели к аресту трех человек, в том числе женщины.

Ирак

Ввиду продолжающихся демонстраций в городе Багдад правительство страны приняло решение о введении здесь комендантского часа. Об этом объявил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, после того как вооруженные столкновения, вспыхнувшие между сотрудниками сил безопасности и протестующими, привели к гибели нескольких человек. Как известно, жители осуждают высокий уровень безработицы и коррупции, а также требуют повышения качества жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.