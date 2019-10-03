«Медуза» построила расследование о ЧВК «Вагнер» в Ливии на фейках

Москва, 3 октября. Очередное расследование издания «Медуза», посвященное гражданской войне в Ливии, оказалось основанным на фейках. За основу публикации были взяты комментарии из неких «анонимных источников», а единственный спикер, чье имя было названо в статье, опроверг информацию о беседе с данным СМИ.

В материале «Медузы» утверждалось, что так называемая ЧВК «Вагнер», чьи подразделения якобы участвуют в ливийском конфликте, понесла крупные потери. При этом все расследование было основано на данных из неназванных источников.

Издание News Front подсчитало, что журналисты более 20 раз сослались на собеседников, «пожелавших остаться неизвестными». Вероятно, понимая, что сплошь основанный на «анонимках» материал является малоубедительным, сотрудники «Медузы» добавили в статью комментарий главы Уральского отделения «Союза Добровольцев Донбасса» (СДД) Максима Хлопина: якобы это он сообщил имена погибших в африканской стране бойцов, с командиром которых знаком лично.

Позже выяснилось, что в действительности никаких комментариев Хлопин по Ливии не давал. На странице «Союза Добровольцев Донбасса» в социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал запись, в которой объяснил, что в принципе не стал бы сотрудничать с такими изданиями как «Медуза» или «Дождь».

Таким образом, единственный комментарий в «расследовании», который якобы принадлежал реальному человеку, оказался выдумкой. Остальная часть статьи строится исключительно на «информации от источников», которые ни подтвердить, ни опровергнуть озвученные в материале «Медузы» заявления не могут.

Впервые пресса заявила о якобы участии россиян в конфликте в Ливии в конце сентября. Речь идет о статье издания Bloomberg — она, как и «расследование» «Медузы», строилась на неподтвержденных сообщениях неназванных собеседников издания.

Примерно в это же время в арабоязычном сегменте социальных сетей стало распространяться видео, на кадрах которого якобы был запечатлен «российский боец ЧВК» в Ливии. Однако ролик оказался фейковым: пользователи выяснили, что видео было снято в Сирии, а звуковая дорожка с голосом была просто наложена на видеоряд. Несмотря на то, что вброс быстро разоблачили, видеозапись в своем «расследовании» успели использовать сотрудники Conflict Intelligence Team (CIT). Они же опубликовали личные данные россиянина, который якобы воюет в Ливии. Позже выяснилось, что мужчина, о котором идет речь, на самом деле находится в одном из санаториев Краснодарского края.

Очевидно, что фейки и «расследования», основанные на информации от «анонимов», верифицировать которую невозможно, являются лишь попыткой издания привлечь внимание к себе. Кроме того, они не имеют ничего общего с журналистикой, подытоживает News Front.