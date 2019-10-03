Сирия, 3 октября. Курды задержали 40 человек к югу от Ракки. Военнослужащие САА сбили беспилотник боевиков на окраинах «Большого Идлиба». Тайник исламистов был найден у города Кафр-Набуда на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили беспилотник боевиков на юге Идлиба; обнаружили тайник исламистов на северо-западе Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): организовала похищение сирийца в кантоне Африн.

Курды: задержали около 40 человек в Ракке в рамках принудительной мобилизации.

ВС Турции: продолжают стягивать силы к границе с Сирией.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (AfrinCenter) сообщает о том, что боевики одной из протурецких бандгрупп, действующих в составе «Сирийской свободной армии» (ССА), похитили сирийца курдской национальности в деревне Колика-Маатбали в Африне. Отмечается, что мужчина по имени Ибрагим Мохаммед Мустафа был захвачен после того, как отказал исламистам в выплате определенной денежной суммы. Напомним, накануне поддерживаемые Анкарой джихадисты также похитили одного из гражданских лиц в поселении Факира, потребовав за его освобождение выкуп в размере 20 миллионов сирийских фунтов.

Провинция Идлиб

Новостной портал Anti Daesh сообщает о том, что в районе населенного пункта Умм-Джалала на юге провинции был сбит беспилотник, который, как предполагается, был запущен исламистами с целью разведки. Это спровоцировало правительственные войска на проведение ответного обстрела. Военный источник в сети Twitter (notwoofers) сообщает о том, что под ударом артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались укрепрайоны исламистов поблизости от турецкого наблюдательного поста у населенного пункта Маар-Хатат. Напомним, боевики и ранее занимали позиции в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов ВС Турции, дабы использовать их в качестве прикрытия.

Провинция Ракка

Информационный портал Al-Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили аресты гражданских лиц в Ракке. Во время обысков, проведенных в населенном пункте Аль-Касрат на юге от административного центра провинции, были арестованы около 40 человек. Местные активисты заявляют, что они будут направлены в тренировочные лагеря SDF для прохождения принудительной службы.

Отмечается, что активисты вооруженной оппозиции призвали жителей провинции выходить на митинги и демонстрации против произвола курдов и насильственной вербовки. Как известно, сирийцы не раз устраивали подобные протестные акции, тем не менее большинство из них были разогнаны курдскими радикалами при помощи оружия.

Тем временем вооруженные силы Турции продолжают направлять военные конвои к границе с Сирией. К окраинам провинции Шанлыурфа, граничащей с Раккой, были доставлены танки и полевые орудия. В первой половине дня также сообщалось о прибытии сюда турецких военных.

Провинция Хама

Инженерные части САА, обследующие освобожденные от исламистов территории, обнаружили еще один склад с вооружением боевиков. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) выявила тайник, принадлежавший джихадистам, в населенном пункте Кафр-Набуда на северо-западе провинции. В нем находилось большое количество ракет. Кроме того, в результате дальнейших поисков в окрестностях города были найдены пулеметы, мины, танковые боеприпасы и РПГ.

Тем временем радикалы, базирующиеся на границе с соседним Идлибом, продолжают провоцировать стычки с правительственными войсками. Боевики заявляют, что обстреляли позиции сил САР у населенного пункта Тель-Хаваш, уничтожив при этом танк САА. Однако данные сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Хасака

Появились подробности о задержании одного из подозреваемых в сотрудничестве с террористами ИГИЛ1 лиц в городе Ат-Табка к юго-западу от Ракки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (cmoc_sdf), во время ареста у мужчины по имени Джаммал Аль-Мабрук были изъяты взрывчатка, денежная сумма в размере 20 тысяч долларов, а также большое количество мобильных телефонов и электроники. По предварительным данным, задержанный имеет отношение к организации недавнего взрыва в городе. Напомним, операция по его захвату проводилась накануне при участии военных западной коалиции во главе с США.

1 Организация запрещена на территории РФ.