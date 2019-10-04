Сирия, 4 октября. ССА** может объединить своих боевиков, действующих в Идлибе и Африне. Курды незаконно задержали старейшину одного из арабских племен в Ракке. Войска САР начали военные учения к западу от Дейр-эз-Зора, чем напугали так называемую оппозицию, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали военные учения к западу от Дейр-эз-Зора, чем напугали так называемую оппозицию.

Сирийская свободная армия (ССА): может объединить своих боевиков, действующих в Идлибе и Африне, в одну группировку.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подвергалась ответным ударам войск САР на северо-западе Идлиба; виновна в получении ранений двумя мирными жителями города Суран в Хаме.

Курды: незаконно задержали старейшину одного из арабских племен в районе Аль-Машлаб на окраине Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оппозиционные СМИ подняли панику на тему того, что Сирийская арабская армия (САА) нарастила военный контингент в районе Дейр-эз-Зора, передает новостной арабский портал elsob7. Так, связанные с боевиками источники заявили о переброске 500 правительственных военнослужащих к административному центру провинции. Большинство из них связали это с будто бы уже готовящейся освободительной операцией войск САР на северо-востоке страны на фоне успехов в боях с джихадистами в последнем крупном оплоте так называемой вооруженной оппозиции – в Идлибе. Между тем день назад поступали сведения, что правительственные силы в настоящее время проводят военные учения к западу от города. Соответственно, переброшенные на восток республики части, судя по всему, были направлены для прохождения нового курса боевой подготовки.

Провинция Идлиб

Военнослужащие САА нанесли ответные удары по расположениям боевиков-исламистов в юго-западной части провинции Идлиб. Так, по данным военного источника в Twitter (@FARED_ALHOR), сирийская армия выпустила ракеты по позициям радикалов на окраинах города Кафр-Набель. Данные о причиненном джихадистам уроне пока уточняются. В этой местности дислоцируются преимущественно члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ).

Появляются сообщения о том, что все бандгруппы Сирийской свободной армии (ССА) в районе Идлиба и Африна в скором времени будут объединены в одно формирование – так называемую «Национальную армию». Предполагается, что главари боевиков объявят об этом уже завтра. Также, по информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», данная группировка будет напрямую подчиняться условному «министру обороны» джихадистов от так называемого временного правительства оккупированной северо-западной части САР.

Провинция Ракка

Согласно сведениям портала Al Nour, радикалы Сирийских демократических сил (SDF)**** задержали одного из старейшин племени «Аль-Афадла» – Муджхима аль-Али аль-Башира аль-Хувейди. Это произошло в районе Аль-Машлаб на окраине Ракки. Сведения о причинах ареста пока устанавливаются. Стоит отметить, что курдские бойцы, захватившие при помощи США власть за Евфратом, ведут дискриминационную политику против арабов, которые составляют этническое большинство в регионе. Это провоцирует усиление народных волнений и массовых демонстраций населения против произвола и незаконного военного присутствия SDF и Соединенных Штатов в САР.

Провинция Хама

На окраине города Суран к северу от Хамы два мирных жителя получили ранения в результате взрыва фугаса, оставленного боевиками радикальных исламистских группировок перед капитуляцией. Устройство было заложено на сельскохозяйственных полях в северных окрестностях населенного пункта, сообщает SANA. Оба пострадавших были экстренно госпитализированы. Напомним, данный район вместе со всем Аль-Латаминским выступом, который являлся важнейшим форпостом «Джебхат ан-Нусры» и других террористов, был освобожден войсками САР в августе этого года при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.