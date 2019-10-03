Задержанный после ночных гонок в Москве мажор Ибрагимов повинился в суде

Москва, 3 октября. Головинский суд Москвы арестовал на 10 суток сына топ-менеджера МТС Алана Ибрагимова, сообщил источник Федерального агентства новостей.

До начала судебного заседания мажор Ибрагимов не хотел общаться с журналистами и не отвечал на вопросы. Он проигнорировал вопросы о том, в каком состоянии находился во время езды по ночной Москве.

Однако задержанный ответил судье, почему не остановился по требованию сотрудников ДПС.

«Виноват. Испугался», — объяснил Ибрагимов, его цитирует «Царьград».

В ночь на 3 октября сотрудники ДПС в Москве пытались остановить красный BMW, за рулем которого находился Ибрагимов. Он проигнорировал требование правоохранителей и скрылся на своем автомобиле.

Инспекторы более трех часов преследователи нарушителя, позднее его задержали. Полиция возбудила дела об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции). Ибрагимов будет находиться под стражей в течение 10 суток.

Ранее СМИ опубликовали видео задержания 25-летнего парня. Вместе с ним в автомобиле находился его друг. Ибрагимов утверждал, что при нем нет запрещенных препаратов.

Пользователи соцсети оценили Instagram Ибрагимова, в котором сын вице-президента МТС хвалился дорогими иномарками, отдыхом на популярных курортах и рассуждал о жизни состоятельных людей.

Он писал, что хочет «жить так, как другие стесняются».