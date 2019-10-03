Журналисты призвали власти отказаться от блокировки Telegram

На VI Всероссийском форуме «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» в Перми из уст председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича прозвучал призыв отказаться от блокировки мессенджера Telegram и официально признать его право на существование в России.

Дискуссия по поводу легитимности Telegram началась на пермском форуме региональных СМИ с вопроса Александра Малькевича к замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексею Волину. Этот вопрос президента Фонда защиты национальных интересов попросили задать петербургские журналисты и звучал он так:

«Почему, если компетентное в сфере СМИ ведомство не может обеспечить прекращение деятельности запрещенного ресурса, этот запрет не отменяется?! Таким образом у молодежи формируется правовой нигилизм, презрительное отношение к законам вообще. Ссылки коллег из СМИ на запрещенный ресурс, во-первых, не должны освобождать от ответственности за недостоверную информацию. Во-вторых, эти ссылки реально дискредитируют государство. В общем, вопрос ребром: если не можете прекратить деятельность, срочно отмените запрет!».

Кроме того, Александр Малькевич выразил свое возмущение тем, что Роскачество не включило Telegram, российская аудитория которого — самая многочисленная и давно перевалила за отметку в три миллиона пользователей, в список популярных в РФ мессенджеров, потому что считает его вне правового поля.

В ответ замглавы Минкомсвязи предложил выкинуть проведенное Роскачеством исследование мессенджеров, в котором не был учтен Telegram.

«Возьмите это исследование и выкиньте его на хрен!» — сказал Волин.

По его мнению, рейтинги, не замечающие миллионы пользователей хоть каких каналов, можно выбросить. При изучении возможностей интернет-площадок необходимо «пользоваться всем, где есть аудитория», подчеркнул Алексей Волин. По словам замминистра, Telegram не является запрещенным мессенджером. Это ресурс, который по решению суда должен быть заблокирован, но это не одно и то же.

«Все видят, что борьба с Telegram ни к чему не привела, и государству пора найти корректный и красивый выход из этой ситуации, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Александр Малькевич. — Прошло больше года с момента принятия решения о блокировке Telegram. И ничего не произошло. Telegram пользуются все. Telegram-каналы читает куча народа, включая представителей государственной власти, крупных бизнесменов, медиаменеджеров и так далее. Получается какая-то нелепость — есть решение суда о блокировке Telegram, которое не исполняется, и Telegram-каналы, которые стремительно становятся альтернативой СМИ. Значит, нужно выйти из этой ситуации изящно и закрыть этот гештальт. Журналистское сообщество поручило мне задать этот вопрос замглавы Минкомсвязи, и я выполнил поручение. Зачем нам родившийся из этой ситуации правовой нигилизм? Все цитируют Telegram-каналы, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задают вопросы, ссылаясь на сведения из них. И при этом сам мессенджер по решению суда должен быть заблокирован, но это решение не исполнено. То есть какая-то ахинея. У меня у самого два Telegram-канала. Я не заинтересован, чтобы мессенджер заблокировали. И я считаю, если технически нельзя заблокировать популярный мессенджер, — переиграйте ситуацию. Сильное государство не может показывать свою слабость таким образом», — сказал Малькевич.

По его мнению, «сейчас, как говорят в народе, монета встала на ребро».