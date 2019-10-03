Путин заявил, что попытки сдержать Китай по определению невозможны

Сочи, 3 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что любые попытки сдержать Китай по определению невозможны и деструктивны. Об этом глава государства заявил в ходе дискуссии на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«По поводу попыток сдержать Китай. Я думаю, что это по определению невозможно. И если кто-то будет предпринимать такие попытки, он - тот, кто будет это делать - поймет, что это невозможно, и в ходе этих попыток, безусловно, будет наносить себе ущерб и урон», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что все страны мира должны объединить усилия в поиске общей для всех системы безопасности.