Политолог увидел в словах Путина о смелости Трампа месседж, который могут услышать в США

Слова президента России Владимира Путина о смелости лидера США Дональда Трампа в налаживании диалога с КНДР можно рассматривать, как месседж, предусматривающий стремление наладить отношения России и США, считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Выход США на прямой разговор с КНДР смог обозначить надежду на мирное урегулирование, заявил российский лидер в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали не иначе как изгоя», — сказал Путин.

Он добавил, что Трамп сделал исторический шаг, а именно — встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как утверждает Дмитрий Журавлев, американский и российский президенты хотят диалога, однако для Трампа это может обернуться импичментом.

«Это факт, что такие слова — комплимент Трампу. Понятно, что комплимент еще не повод для разговоров, но такой предповод. Я думаю, что они и так готовы разговаривать, тем более уже несколько раз встречались. Другой вопрос — что дальше, т. к. все остальное будет зависеть уже не от Трампа. Это, как красиво говорят, месседж, который можно услышать, а можно не услышать», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам политолога, эта похвала Трампу может стать «одной из черточек», которая улучшит отношения РФ и США. Но, с другой стороны, такое заявление Путина может вызвать негативную реакцию в Америке, говорит эксперт.

«Хотя в условиях реализуемого импичмента есть ли там чего бояться?! Как ни парадоксально, за двести с лишним лет американской демократии импичмента не удалось осуществить ни разу», — рассказал Журавлев.

Напомним, в июле лидеры США и КНДР обсудили «ослабление напряженности на Корейском полуострове», совершение кардинального поворота, прекращение «постыдных отношений», а также вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие обеспокоенность. Позже, в августе американский президент Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.