Путин верит в искренность желания Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

Сочи, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит в искренность желания Владимира Зеленского урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Усилия киевских властей по разрешению ситуации в Донбассе российский лидер прокомментировал во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что не знает, «насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей». Однако, добавил Путин, запрос украинского общества на разрешение ситуации в Донбассе очевиден.

«Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что верит в искренность желания президента Украины урегулировать ситуацию в регионе. Путин отметил, что если его украинскому коллеге «хватит политического мужества» довести этот вопрос до конца, Зеленский утвердится как честный и мужественный политик.

«Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае. Сможет он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания», — сказал Владимир Путин.

Он пояснил, что подобные колебания неизбежны, так как Зеленский должен искать компромиссы и договариваться со всеми членами общества, каких бы взглядов они ни придерживались. Владимир Путин добавил, что нужно выполнять предвыборные обещания, данные большинству украинского народа.

У российского лидера также спросили, существует ли необходимость изменить редакционную политику некоторых федеральных телеканалов РФ в отношении Украины, которые, по мнению части граждан страны, выставляют украинцев в не очень выгодном свете. Владимир Путин, отвечая на вопрос, отметил, что даже государственные российские телевизионные каналы ведут независимую редакционную политику.

«Если они (телеканалы. — Прим. ред.), как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе», — сказал Владимир Путин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами военной операции украинских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы Донецкой и Луганской народных республик.