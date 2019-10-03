Путин заявил, что Россия выступает против создания новых военных блоков

Сочи, 3 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против создания новых военных блоков.Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

По словам главы государства, Россия выступает против создания новых военных блоков. При этом концепция безопасности России не предполагает создания подобных блоков наподобие НАТО.