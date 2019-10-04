Раненных в Луганске детей навестили члены фонда «доктора Лизы»

Представители международной благотворительной общественной организации (МБОО) «Справедливая помощь доктора Лизы» навестили в Луганской республиканской детской клинической больнице (ЛРДКБ) пятерых детей, получивших различные ранения во время взрыва гранаты.

Трагедия произошла в селе Красная Заря Перевальского района. Гуляя возле лесного массива, пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет наткнулись на тайник с боеприпасами и играя, случайно взорвали одну из найденных гранат. В результате все пятеро получили ранения различной степени тяжести.

После инцидента в Луганск прибыла делегация из России, которая в сопровождении врачей ЛРДКБ навестила пострадавших. Член правления МБОО «Справедливая помощь доктора Лизы», врач Ольга Демичева пообщалась с каждым из них и напомнила, что брать подозрительные предметы в руки ни в коем случае нельзя. В подарок ребята получили сладкие подарки.

«Я пообщалась сейчас с ребятишками, все эти дети пострадали от осколочных ранений вследствие взрыва гранаты. Это большая беда, такого вообще не должно быть, это нонсенс, дети не должны страдать от взрывов снарядов. По счастью, если можно так сказать, ранения у четверых детей легкие, они «вернутся в строй», они смогут нормально учиться, нормально жить, нормально развиваться, у них нет никаких важных повреждений, которые изменили бы их жизнь навсегда в плане инвалидизации. Но, есть еще пятый ребенок, девочка, там тяжелое проникающее осколочное ранение глаза. Мы планируем эту девочку вывезти в ближайшие дни в Москву на операцию, и очень бы хотелось надеяться, что зрение к ней вернется», — рассказала Демичева после посещения детей.

Представители международной организации уже второй раз посещают Луганск с благотворительным визитом. Демичева напомнила, что их команда, основанная врачом Елизаветой Глинкой, создана для того, чтобы оказывать помощь детям, пострадавшим от военных действий.

«У нас в организации есть программа, которая называется «Помощь детям, пострадавшим от военных действий и гуманитарных катастроф». И под эту программу сегодня подходят все дети Донбасса, которые по каким-либо причинам не могут в полном объеме получить медицинскую помощь у себя дома. Не по тому, что эта помощь плохо оказывается, вы — удивительные специалисты, удивительные врачи и делаете все возможное для этих детей. Но некоторые высокие технологии, некоторые методы лечения, которые были утрачены в связи с тяжелым положением в республике, сегодня для этих детей оказались недоступны», — рассказала Демичева.

Помощник главы ЛНР Марина Филиппова в свою очередь отметила, что сотрудники МБОО с большим трепетом относятся к детям и жителям Донбасса, к их проблемам.

«Главная цель визита наших гостей, можно сказать наших друзей — это помощь детям Донбасса, особенно пострадавшим в результате военных действий, военной агрессии ВСУ. Помощь эта неоценима, потому что они обеспечивают полностью восстановление наших детей и лечение их на территории Российской Федерации», — заключила Филиппова.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.