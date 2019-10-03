В ОП РФ предложили отменить возрастную маркировку для СМИ, в Минкомсвязи поддержали идею

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, выступая на VI Всероссийском форуме «Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности» в Перми, предложил отменить обязательную возрастную маркировку для СМИ. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин поддержал эту инициативу.

По мнению Александра Малькевича, необходимо ослабить требования закона «О средствах массовой информации» к редакциям.

«Сегодня редакции штрафуют за то, что они не указывают либо ошибаются с указанием возрастных ограничений на своих информационных продуктах. И зачастую за такую ерунду «огребают» законопослушные СМИ. На форуме я предложил «раскрутить гайки». В частности, я предложил убрать этот анахронизм в виде возрастной маркировки. Потому что он абсолютно не помогает ограничивать детей от вредоносной информации, как предполагалось изначально. Мы знаем, что любой ребенок, увидев значок «18+», наоборот, будет смотреть этот информационный продукт. Такая маркировка служит своего рода рекламой чего-то запретного», — сказал Федеральному агентству новостей Александр Малькевич.

С Малькевичем согласился и поддержал его инициативу замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Правда, он предложил в качестве компромисса оставить ограничение возраста только «18+», но сделать такую маркировку не обязательной, а рекомендуемой.

«По сути, нужно прекратить работать в режиме «палочной системы», отчетности «для галочки». Потому что опасность сейчас исходит уже не от СМИ. Сегодня у нас есть другие, реально несущие опасность участки, которые требуют повышенного внимания. То есть нужно больше говорить об угрозах для детей в Сети», — считает председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Кроме того, на форуме в Перми Александр Малькевич предложил оставить доставку так называемого «обязательного экземпляра» в Информационное телеграфное агентство России и в Российскую государственную библиотеку только в электронном виде.