Зеленский в ответ на митинги против «формулы Штайнмайера» выступил с телеобращением

Киев, 3 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне вызванных подписанием «формулы Штайнмайера» митингов в Киеве в телеобращении заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков. При этом он отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было.

Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации в связи с одобрением Киевом «формулы Штайнмайера».

«Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц», — сказал он.

Глава Украины заверил, что этот документ не означает капитуляцию страны и не свидетельствует о сдаче ее национальных интересов.

«Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины», — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что в числе первоочередных задач перед Украиной стоят «возвращение людей и территорий» и «возвращение пленных и установление мира».

Украинский лидер обратил внимание на то, что выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а согласно украинскому законодательству с контролируемой украинскими пограничниками границей. В связи с этим он возлагает надежды на встречу в нормандском формате, вопрос о дате проведения которой пока остается открытым.

Зеленский назвал встречу «четверки» «единственной площадкой», где эти вопросы могут обсуждаться на высшем уровне.

Он подчеркнул, что «формула Штайнмайера» не влечет за собой отказ Киева от Крыма и Донбасса, она лишь устанавливает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса.

«Предполагает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет, — категорично заявил Зеленский. — Эта формула говорит лишь одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, а именно — после проведения там местных выборов... Вот с чем согласилась Украина в Минске».

С 2014 года на Украине идет гражданская война, которая началась после государственного переворота в Киеве почти пять лет назад. Для урегулирования конфликта республики Донбасса и Украина подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно нарушает его, открывая огонь по территориям ДНР и ЛНР.

1 октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», документ, который может способствовать разрешению затяжного внутриукраинского конфликта. В СМИ появилась информация о том, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» в тот же день.

Тогда же украинские националисты отреагировали на это событие и вышли на митинг у офиса Зеленского.

2 октября пресс-секретарь украинского политика Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала письмо Кучмы с согласием Киева принять «формулу Штайнмайера», адресованное представителю ОБСЕ в минской группе Мартину Сайдику.

В скане, приложенном к письму, стоят и подписи глав МИД Донецкой и Луганской народных республик Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего, однако Зеленский утверждает, что никакие договоренности с республиками подписаны не были.

Что касается Крыма, то полуостров воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве до сих пор отказываются признать итоги волеизъявления крымчан.