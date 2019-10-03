Журова в ПАСЕ рассказала об опасности участия детей в незаконных митингах

Страсбург, 3 октября. Россия обеспокоена вовлечением детей в несанкционированные митинги. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«В России достаточно жесткое законодательство по поводу наказания организаторов, которые вовлекают детей в несанкционированные митинги. Я хочу сделать на этом уточнение. Не в мирные акции, не в согласованные акции и мероприятия, а именно в несанкционированные митинги», — отметила Журова.

Она также добавила, что присутствие детей на несанкционированных акциях протеста является крайне небезопасным, так как организаторы подобных мероприятий намеренно провоцируют стычки с полицией и массовые беспорядки.

«Дети считают это героизмом, романтикой. Они хайпуют и выставляют это в Интернет, показывая своим сверстникам. Для них это некое проявление себя. К сожалению, мы недооцениваем психологические последствия участия в таких митингах… Я как мама двоих детей очень этим озабочена и специально подняла данную тему, так как подобные ситуации возникают и в ваших странах», — сказала Журова.

Парламентарий также напомнила, что во время одной из несанкционированных акций протеста в Москве провокаторы использовали годовалого ребенка для прорыва кордона полиции.

«Разве это нормально? Коллеги, вы тоже являетесь родителями, бабушками и дедушками. Вы тоже не хотели бы, чтобы ваши дети оказались на таких митингах», — добавила Журова.

В заключение своего выступления парламентарий призвала европейских коллег услышать российскую позицию и сделать выводы.

3 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы состоялись дебаты, в ходе которых обсуждались летние несанкционированные митинги в Москве. Дебаты были инициированы европейской политической партией «Альянс либералов и демократов за Европу». При этом об антироссийской направленности предстоящих дебатов свидетельствовало даже их название: «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму».

Летом 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции протеста в поддержку так называемых «независимых кандидатов» на выборах депутатов Московской городской думы. Поводом для проведения митингов стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в российские выборы. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.