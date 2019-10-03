Москва, 3 октября. Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

США снова отказали российским дипломатам в визах. По словам Захаровой, «Диалог Форт-Росс» проходит в бывшей крепости русских первопроходцев в Калифорнии, а сам форум нацелен на укрепление взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества через общественную дипломатию.

«Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились», — сказала Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что прекращение «порочной практики» отказа в визах зависит только от американской стороны. Захарова добавила, что известно только о двух сенаторах США, которые не смогли въехать на территорию РФ. Однако это произошло не потому, что Москва не выдает визы, а потому, что конгрессмены находятся в российском визовом «черном списке».

Мария Захарова также напомнила, что в «черный список» представители США были внесены в рамках ответа РФ на санкции со стороны Штатов, направленные против российских парламентариев, бизнесменов, общественников и обычных граждан. Меры, предпринятые Москвой, носят зеркальный характер. Дипломат добавила, что Россия не создает никаких препятствий для диалога с США, однако «встречная готовность» отсутствует.

Напомним, визовый скандал разгорелся после того, как Штаты отказались выдать визы россиянам, планировавшим принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сообщил, что Вашингтон в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформил вовремя документы делегатам РФ. Сенатор назвал возмутительным отказ США выдать визы россиянам.

Накануне в ООН сообщили, что получили официальное письмо от России о визовых проблемах со стороны США, и примут необходимые меры.