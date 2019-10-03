Путин назвал невозможными единообразие и универсализацию мира

Сочи, 3 октября. Единообразие и универсализация мира невозможны, так как все государства разные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Если говорить о мире в целом, то, поскольку все государства, безусловно, разные, единообразие, универсализация невозможны по определению», — сказал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что миру нужна система, при которой различные ценности, идеи и традиции сосуществовали и обогащали бы друг друга, но при этом сохраняли и подчеркивали свои особенности и различия.

Ранее президент РФ на пленарном заседании дискуссионного клуба рассказал, что Россия с самого начала своей истории была многонациональной и многоконфессиональной страной. Он добавил, что государство смогло сберечь различные традиции и культуры и при этом сохранило единство народов, живущих в РФ. Владимир Путин также заявил, что Россия полностью выполняет и продолжит выполнять свои обязанности как одного из гарантов существующего миропорядка.