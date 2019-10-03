Лавров заявил, что РФ по-прежнему ждет, когда Трамп выполнит обещание и уйдет из Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва по-прежнему ждет, когда американский лидер Дональд Трамп наконец выполнит собственное обещание и свернет свою незаконную операцию в Сирии. Данное заявление появилось на сайте российского ведомства. О том, стоит ли еще надеяться на это, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр иностранных дел заметил, что Трамп говорил о решении вывести контингент из САР еще в декабре 2018 года, однако с тех пор никаких шагов в этом направлении предпринято так и не было.

Он также добавил, что законным основанием для военного присутствия в Сирии является либо приглашение официального Дамаска, либо соответствующее решение Совбеза ООН. Соответственно, пребывание в САР, например, иранских военных или российских сил вполне законно, в то время как американское присутствие не отвечает ни одному из этих критериев легитимности.

Более того, американцы, наоборот, «прославились» противоправными антисирийскими военными операциями, подчеркнул дипломат. Они пытаются прикрывать свои незаконные действия в Сирии якобы борьбой с терроризмом, но сейчас, когда почти все силы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в арабской республике подавлены, даже эти отговорки США уже полностью перестают работать.

«Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона — не допустить восстановления территориального единства Сирии, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254», — резюмировал Лавров.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин в интервью корреспонденту ФАН выразил уверенность, что именно этой цели американцы и добиваются. Он добавил, что полностью согласен с мнением главы МИД РФ, отметив, что главное, чем сейчас занимаются Соединенные Штаты в САР, состоит в поиске новой отговорки для объяснения своего дальнейшего незаконного пребывания в стране.

«У США действительно нет законных предлогов для нахождения на территории Сирии, и потому они изобретают различные фейковые поводы, связанные с Ираном, «режимом» Асада [президент САР Башар Асад – Прим. ФАН), ИГИЛ1 и Россией. Все для того, чтобы продлить срок присутствия своего контингента. То есть Трамп, дававший почти год назад обратные обещания, в итоге был вынужден пойти на поводу у своего окружения, которое продавило пролонгацию сирийской кампании. Поэтому интервенция продолжается, несмотря даже на те слова американского президента», – указал наш собеседник.

Очевидно, что ждать неожиданной перемены позиции Вашингтона и внезапного сворачивания американской операции в САР вряд ли стоит, однако время от времени напоминать миру о совершающихся каждый день преступлениях США необходимо.

«Лавров и в целом вся российская сторона между тем продолжают напоминать Белому дому о прошлых обещаниях в рамках информационного противодействия. Кроме того, РФ всегда вполне закономерно пытается обратить внимание всех на неправомерность пребывания американцев в арабской республике, нарушающего нормы международного права. США, однако, такие заявления стараются не замечать и всегда игнорируют», – заметил эксперт.

Тем не менее долго это продолжаться не может. Не только Дамаск, Москва, но теперь и другие стороны более категорично высказываются против противоправной деятельности американцев на северо-востоке САР. Это по крайней мере дает надежду, что вопрос незаконного присутствия США в САР скоро встанет более остро на международном уровне.

«Придумывая все новые и новые отговорки, Соединенные Штаты параллельно стараются успеть обустроиться в Сирии, максимально используя курдский фактор. Между тем это становится все сложнее, поскольку и, конечно, Дамаск, и прилегающая Турция настроены категорически против создания Рожавы. Все заинтересованы в том, чтобы американские войска вышли оттуда, а курдский проект в том виде, в котором его пытается реализовать Вашингтон, прекратил свое существование. Поэтому давление на США в этом отношении будет нарастать», – закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.