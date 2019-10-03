Бастрыкин провел рабочую встречу с послом Франции в России

Москва, 3 октября. Глава СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с послом Франции в России Сильви Берманн взаимодействие по линии правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Рабочая встреча состоялась в Москве. Бастрыкин поблагодарил гостью за визит и отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров России в Европе.

Председатель СК РФ добавил, что взаимодействие правоохранительных органов двух стран является одним из активно развивающихся. Стороны переговоров наметили план предстоящей совместной работы.

Бастрыкин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и активизацию двусторонних связей с Францией. Он добавил, что эта встреча подтверждает приверженность Парижа конструктивному диалогу.

Ранее Бастрыкин поручил следственным органам провести тщательные проверки по инцидентам в Челябинской области и в Москве, о которых писали СМИ.