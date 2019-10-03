В Госдуме пристыдили США за невыдачу виз российским дипломатам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники российского внешнеполитического ведомства не смогут принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» в США, который проходит на этой неделе, из-за невыдачи им американских виз. США должно быть стыдно за третий подряд случай отказа в визах членам официальной российской делегации, уверен зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

«Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер. Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей министерства иностранных дел на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс»», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Алексей Чепа выразил сожаление, что невыдача виз у США приобрела систематический характер. Казалось, что Вашингтону будет стыдно за такие действия в отношении России.

«Это начало проявляться после скандальной невыдачи виз 13 представителям российской делегации на 74-е заседание Генассамблеи ООН и невыдачи виз комиссии по запрещению испытаний ядерного оружия. Это уже третий случай подряд. На заседании это проблему очень долго обсуждали. Казалось, что американцам будет стыдно», — заявил Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей.

Форум «Диалог Форт-Росс» — это культурное мероприятие, на которое собираются видные политики из США и России, чтобы «отдать должное истории», говорит парламентарий.

«Этот форт строили мы, и при нашем участии его восстанавливали. И вот что происходит. США должно быть стыдно, т. к. они не вняли урокам того, что было сказано в Нью-Йорке», — сказал депутат.

Ранее власти США отказали в визе десяти членам российской делегации, которые планировали участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. В частности, без визы остались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Американская сторона объяснила, что невыдача въездных документов носит «технический характер», но Захарова тогда в ответ заявила, что эти оправдания несостоятельны. Спикер МИД РФ также напомнила, что Россия выдала делегации США во главе с Майком Помпео для визита в Сочи почти 200 виз. Именно поэтому, по ее мнению, отказ в выдаче десяти виз без какой-либо внятной причины — это позор.