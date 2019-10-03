Будущее Хохлова в «Динамо» решится после матча с «Оренбургом»

Москва, 3 октября. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов может покинуть свой пост, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Руководство клуба вернется к этому вопросу после матча 12-го тура чемпионата страны с «Оренбургом». На решение влияет не только результат конкретного матча, но и возможные перестановки в клубе.

На место Хохлова претендуют три специалиста: Андрей Кобелев, Михаил Галактионов и Курбан Бердыев. Ранее сообщалось о пяти кандидатах, однако шорт-лист покинули Владимир Федотов и Массимо Каррера.

После 11 туров «Динамо» занимает 14-е место в таблице чемпионата России. Встреча «Оренбург» — «Динамо» состоится 5 октября в 14.00

Хохлов возглавил «Динамо» осенью 2017 года. Он работал с дублирующим и молодежным составами бело-голубых, а также выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера в 2012-м.

Под руководством Хохлова «Динамо» в предыдущих сезонах финишировало на 8 и 12 местах.