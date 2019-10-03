Путин заявил, что РФ полностью выполняет обязанности гаранта миропорядка

Сочи, 3 октября. Россия выполняет и продолжит выполнять свои обязанности как одного из гарантов существующего миропорядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что РФ уверенно занимает место среди ведущих, ответственных и влиятельных держав планеты.

«Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка и, я уверен, так будет и дальше», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент России заявил, что страна очень гордится сохранением самобытности и при этом общности живущих в ней народов. Он назвал РФ страной-цивилизацией и добавил, что с самого начала своей истории Россия была многонациональной и многоконфессиональной страной.