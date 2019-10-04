Недавно проведенный анализ Центра стратегических и международных исследований показал, что в мире насчитывается большее число исламистских групп и террористических организаций мусульманского толка, чем их существовало до 11 сентября 2001 года. Это свидетельствует о том, что так называемая война с терроризмом, которую Америка ведет уже 18 лет подряд, вызвала ровно противоположный эффект: радикальных исламистов стало значительно больше, а не меньше.

По приблизительным оценкам на территории Ирака, Сирии, Афганистана, Пакистана, Нигерии, Сомали на сегодняшний день функционируют террористические организации, которые насчитывают от 105 до 203 тысяч членов. Именно эти регионы являлись и являются эпицентрами американской войны с терроризмом. Согласно официальным данным с 2004 года по 2014 год число террористических атак выросло с 1 000 до 17 000 в год.

Даже экс-агенты ЦРУ признают, что свержение режима Саддама Хуссейна в 2003 году спровоцировало создание запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 и вызвало резкий рост активности боевиков. Уже давно не секрет, что вооруженные формирования на территории Сирии и Ирака, которым напрямую выделялась финансовая и военная помощь США, позже сформировали костяк ИГ1. Маниакальное желание американской элиты уничтожить режимы Хуссейна, Муаммара Каддафи и Башара Асада, а также сформировать полностью лояльные США марионеточные государства, привело к тому, что уже два десятилетия на территории Африки и Ближнего Востока не прекращается кровавая баня.

Архитектор мирового терроризма

Есть множество оснований считать, что нынешние террористические группы сконструированы при непосредственном участии ЦРУ. Ровно таким же образом американская разведка усиливала и поддерживала Усаму бен Ладена, и Саддама Хуссейна. Иными словами, Америка самостоятельно создает монстров, которые благодаря усилиям СМИ наводят ужас на западную и мировую общественность.

Как результат, десятки тысяч жертв, сломанные жизни ни в чем не повинных людей и целые города, превращенные в руины. Для политических и финансовых элит США, существование подобных групп — это одновременно и удобная «страшилка» для запугивания общества, и возможность оправдать свои противозаконные действия на территории суверенных стран.

Жертвы американской агрессии

По подсчетам 2015 года американская война с террором унесла жизни 1 млн 300 тыс человек и стоила налогоплательщикам — 6 трлн долларов. Притом, что по информации на 2019 год война с террором ведется на территории 80 стран. По состоянию на этот год число гражданских жертв войны с террором также продолжило расти. Американские ракетные удары и бомбардировки продолжают подпитывать ярость местного населения и заставлять многих мирных граждан переходить в лагерь террористов.

Очевидно, что война с терроризмом, так же как и другие войны, затеянные американцами (война с наркотиками, война с бедностью), будут продолжаться до тех пор, пока существуют Соединенные Штаты. Тут не может быть победного конца, поскольку американская элита будет делать все возможное, чтобы этого не произошло.

1 Организация запрещена на территории РФ.