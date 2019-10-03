Кисляк призвал ПАСЕ не оправдывать нарушителей российских законов

Страсбург, 3 октября. Организаторы незаконных митингов в Москве использовали выборочный подход к законам в своих политических целях, заявил замглавы российской делегации, сенатор Сергей Кисляк на дебатах в ПАСЕ.

В четверг в ПАСЕ проходят дебаты, посвященные митингам в Москве. Антироссийское направление дискуссии уже задано в названии — «Нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в России на фоне выборов в Мосгордуму».

Во время выступления на заседании ПАСЕ Кисляк подчеркнул, что демократия предполагает главенство права, ни одна демократия без опоры на право не сработает.

«Право предусматривает соблюдение законов. В данном случае, во-первых, соблюдение закона о выборах», — отметил сенатор.

Кисляк напомнил, что выборы проходили не только в Москве, но и по всей России на основе законов, которые действуют уже много лет – с 2005 года. Прежде все выборы на основе имеющихся законов проводились спокойно, нормально и уверенно. Кроме того, сенатор отметил, что в Москве всегда был самый низкий процент брака в документах.

В стране есть понимание, что закон о правилах проведения выборов равно применим ко всем кандидатам, будь он из оппозиции, будь он из правящей партии или беспартийным, заявил Кисляк.

«Закон ставит всех на одинаковую доску. Если ты хочешь менять закон, то ты должен это делать законными методами, через законные процедуры. Сейчас же происходило следующее: группа людей, которых вы продвигаете как героев-демократов, мало того, что представила списки поддерживающих лиц, где большое количество, иногда доходящее до сотен, не имеют паспортов или паспорта недействительны. Половина из списка, который здесь зачитывали, не упомянули в своих документах даже имущественные обязательства за рубежом. А это закон. Он равно применим ко всем!» — подчеркнул российский сенатор.

Кисляк удивился выборочному подходу к соблюдению закона. Инициаторы незаконных митингов в Москве не получили поддержки у населения, они не смогли законным путем конкурировать на выборах. Тогда они решили выражать свое недовольство антизаконным путем.

«Проведение митингов в России не запрещено, тем более, когда они проводятся в разрешенных местах, мирно, спокойно и с большим количеством участников. И это нормально. Но не тогда, когда готовятся акции с рекомендациями перекрывать основные магистрали в городе, акции возле мэрии и других административных зданий, что запрещено законом многих из стран здесь представленных. Это уже выборочный подход к закону в политических целях», — подытожил Кисляк.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Во время незаконных акций специально обученные провокаторы устраивали беспорядки, провоцировали драки и нападали на правоохранителей. При этом обучение провокаторов проводили иностранные консультанты, которых нанимали российские «оппозиционеры».

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН выяснило, что участие в подготовке провокаторов принимали иностранные граждане. В частности, в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон, он проводил лекции и тренинги, учил оказывать сопротивление полиции.