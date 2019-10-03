Путин рассказал, кто спас Россию от гражданской войны в 90-е

Сочи, 3 октября. Россия в 90-е годы подошла к очень опасной черте, но благодаря терпению и трудолюбию россиян она избежала гражданской войны и не оказалась на периферии на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что почти 20 лет назал вышла в свет его статья «Россия на рубеже тысячелетий». В ней он проанализировал обстановку в мире и перспективы развития РФ. По мнению Путина, в целом этот анализ соответствовал реальности.

«Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», — подчеркнул он.

Российский лидер обратил внимание, что тогда РФ помимо острого внутреннего кризиса подверглась еще и агрессии со стороны международного терроризма. В тот страшный период РФ угрожал развал и распад государства.

«Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали», — сказал президент.

По его словам, Россия тогда действительно могла погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, потерять единство и суверенитет, но, к счастью, патриотизм, мужество, редкое терпение и трудолюбие россиян отодвинуло государство от этой опасной черты.