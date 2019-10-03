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Россия

Путин назвал Россию страной-цивилизацией

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Путин назвал Россию страной-цивилизацией

Сочи, 3 октября. Россия очень дорожит сохранением самобытности и общности народов, живущих в ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Россия с самого начала своей истории была многонациональной и многоконфессиональной страной. Владимир Путин назвал РФ страной-цивилизацией.

«В известном смысле это страна-цивилизация», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что Россия смогла впитать в себя разные традиции и культуры, сохранила их уникальность и самобытность и, что очень важно, смогла сберечь единство живущих в стране народов.

Российский лидер добавил, что только мужество и патриотизм граждан страны не позволили допустить развала государства и гражданской войны в 90-е годы.

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