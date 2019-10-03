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Путин распорядился временно переселить Госдуму в Дом союзов

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Путин распорядился временно переселить Госдуму в Дом союзов

Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму в московском Доме союзов. Документ о новом месте работы нижней палаты российского парламента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дом союзов находится рядом со зданием Госдумы на Большой Дмитровке в Москве. Временное размещение поручено обеспечить управлению делами президента России.

Уточняется, что на Большой Дмитровке, 1 также временно разместятся подразделения Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, МЧС и ряда других организаций, подведомственных управделами главы государства. Они будут заниматься обеспечением деятельности ГД.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что из-за переезда депутаты не будут останавливать свою работу. Перемещение связано с реконструкцией основного здания. Он отметил, что пленарные заседания будут проводить в Колонном и Октябрьском здании Дома союзов.
 

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