Путин сравнил международные отношения с музыкой

Сочи, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай», сравнил международные отношения с музыкой, где не должно быть никакой фальши.

«В XIX веке говорили о концерте великих держав. Сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно и ценно. И чтобы музыка исполнялась без фальши, важно учитывать мнение всех участников международной жизни», — подчеркнул он.

Глава государства призвал создать единую систему отношений, которая бы учитывала индивидуальные особенности каждой из стран. По его словам, мировые лидеры должны найти в себе гибкость и научиться переступать через стереотипы в вопросах взаимодействия со своими партнерами.

Напомним, что в прошлом году президент Франции Эммауэль Макрон на встрече с Путиным также позволил себе образное сравнение, комментируя развитие международных отношений. По его словам, отношения между странами должны выстраиваться по принципам дзюдо — с позиции гибкости, которая опирается на контроль собственной силы. Макрон подчеркнул, что японский вид единоборств воспитывает в человеке силу воли, характер и уважение к противнику — именно на этих принципах должны строиться международные отношения.