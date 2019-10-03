Толстой назвал заботу Запада об участниках московских митингов политикой двойных стандартов

Страсбург, 3 октября. Запад пугает мир словами о якобы «отсутствии демократии» в России, которые не имеют под собой основы и являются политикой двойных стандартов. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

В четверг в ПАСЕ организовали дебаты, касающиеся череды несанкционированных митингов, прошедших в Москве этим летом. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждение этой темы является вмешательством во внутренние дела России.

Толстой, начиная выступление в зале заседаний ПАСЕ, подчеркнул, что Запад, обвиняя московские власти в применении силы к манифестантам, закрывает глаза на происходящее в других странах.

Глава российской делегации обратил внимание собравшихся на ряд фактов, который не учитывают иностранные государства в своих заявлениях. Из 400 кандидатов на депутатское кресло в Мосгордуме, выборы в которую прошли в сентябре и стали причиной массовых беспорядков в столице, отказ получили лишь 50 человек. Недопущенные кандидаты не соблюли российское законодательство — представили фальшивые подписи и данные умерших людей, указал Толстой.

«По российскому закону любые протесты разрешены, но должен соблюдаться порядок, как и в других странах — во Франции, Германии, Италии», — сказал он.

Толстой отметил, что на несанкционированные акции, которые подстрекались в том числе и внешними силами, вышло около 20 тысяч человек. 2,7 тысячи из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которые в течение считанных часов отпустили 2685 человек.

«О каких репрессиях вы говорите, уважаемые коллеги? В России не применяют спецсредства в отношении демонстрантов, как во многих странах Европы, не стреляют резиновыми пулями. У нас нет раненных и тем более убитых в результате столкновений с полицией», — обратил он внимание.

Политик подчеркнул, что реальные сроки получили только те провокаторы, которые нападали на полицейских. Он напомнил, что за это закон в Италии предусматривает пять лет заключения, во Франции — три года, а в Германии — пять лет. В России также действует закон, ограждающий стражей порядка от нападений.

«Не надо двойных стандартов. Давайте будем исходить из общего понимания прав человека, права каждого на свободу мнения. Давайте закончим с этими клише времен холодной войны», — призвал Толстой.

Глава делегации обратил внимание, что в России, в отличие от многих других стран, закон соблюдается.

«Мы работаем и будем дальше работать над доктриной безопасности и поддержания общественного порядка в нашей стране», — заключил Толстой.

Напомним, незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, которое подготовило объемное расследование «Анатомия протеста», в российские выборы вмешивались иностранные спецслужбы. Особое внимание в материале уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Навальным.

ФАН установил, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

Специальная комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла к сведению расследование Федерального агентства новостей, как и другие ведомства.