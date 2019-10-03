Трамп посоветовал Зеленскому начать расследование против Байденов

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп теперь уже публично призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом хозяин Белого дома заявил на встрече с журналистами.

«Я бы сказал президенту Зеленскому, что на вашем месте я бы начал расследование против Байденов», — отметил он.

Трамп также не исключил возможности обращения к председателю КНР СИ Цзиньпину с просьбой начать аналогическое расследование.

Ранее в США разразился скандал после того, как поддерживающие демократов СМИ сообщили, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на него, требуя начать расследование против Байдена под угрозой блокировки финансовой помощи. Демократическая партия даже заявила о запуске процедуры импичмента, обвинив американского президента в том, что он способствует вмешательству иностранного государства в выборы 2020 года (Байден собирается баллотироваться в президенты в следующем году).

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что украинские следователи готовы приступить к расследованию, если поступит такой запрос.

Напомним, что в 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings и занял пост директора юридического отдела компании. После этого Белый дом начали критиковать за конфликт интересов, ведь именно в это самое время американская администрация проводила активную политику по снижению зависимости Украины от российского газа.

В 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако 3 апреля того же года он был уволен по приказу экс-президента Петра Порошенко. Впоследствии выяснилось, что на увольнении Шокина настаивал Байден-старший. В противном случае он угрожал заблокировать Киеву кредит на 1 млрд долларов.