Путин встретился с главами стран на форуме «Валдай». События дня. ФАН-ТВ

На полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялась встреча Владимира Путина с лидерами нескольких стран. Кроме того глава государства ответил на вопросы экспертов на пленарном заседании. Но давайте по порядку. В рамках переговоров с королем Иордании Абдаллой II российский лидер напомнил, о давних дипломатических отношениях между нашими странами. В прошлом году им исполнилось 55 лет. Также президент отметил рост товарооборота.

«В прошлом году, хоть по абсолютным величинам, может быть, это не так много, но все-таки у нас рост товарооборота в 3,8 раза сразу же произошел за прошлый год. Мы этому очень рады. Нам, безусловно, есть о чем поговорить и в двустороннем плане, и по международным вопросам», — президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь король Иордании Абдалла II подчеркнул роль России в своем регионе.

«Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России. Мы рады видеть такое сильное присутствие России», — король Иордании.

Также Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Где отметил укрепление торгово-экономических связей между нашими странами. А лидер Азербайджана подтвердил эти слова цифрами.

«Товарооборот растет — и в прошлом году, и в этом году. По нашим данным, до августа уже где-то более 20%. И реализация «дорожных карт», которые мы с вами утвердили, приведет, конечно, к более тесному взаимодействию, интеграции и сотрудничеству во всех сферах», — президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И, по словам Алиева, Россия для Азербайджана — важнейший партнер, друг и добрый сосед. Еще в Сочи Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«И товарооборот достойный, и планы дальнейшего развития очень хорошие. Есть и совместные проекты, и области сотрудничества — и традиционные, и высокотехнологичные. В общем, нам нужно держать руку на пульсе», — заметил президент России.

Токаев поблагодарил за приглашение на форум и заверил, что также приедет на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И выразил готовность поднимать планку сотрудничества двух стран.

Об итогах пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», на которой выступил Владимир Путин, мы расскажем в нашем утреннем выпуске, а также в итоговом дайджесте «Россия за неделю» на ФАН-ТВ.