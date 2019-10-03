Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

450
0 Оставить комментарий

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

Ведущие киевские политологи оценили на пресс-конференции недавнее утверждение властями Украины «формулы Штайнмайера» в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, а также начавшиеся после этого массовые протесты «патриотической» части украинского общества. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве передает с места событий.

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

По мнению киевского политолога, главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, утверждение Киевом «формулы Штайнмайера», по идее, не должно вызывать в обществе ни эйфории, ни истерии.

«Главная мотивация всех этих митингов и демонстраций против «формулы Штайнмайера» — это попытка оппозиции взять политический реванш у Владимира Зеленского и его команды за разгромное поражение на президентских и парламентских выборах этого года, — считает Бортник. — Власть должна понимать, что такой всплеск протестной активности осенью-зимой был бы в любом случае — оппозиции в данном случае нужен только повод заорать: «Зелю — геть!». Таким поводом мог бы быть что «земельный закон», что законопроект о малом бизнесе и т. д. Так что нынешний «шатун» из-за утверждения «формулы Штайнмайера» — это просто хороший публичный повод для оппозиции взять реванш. Они хотят попытаться консолидировать вокруг себя общественное мнение, расшатать общество и запустить процессы, которые могут привести к досрочным парламентским и президентским выборам».

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

По мнению политолога, нынешняя уличная активность — это в том числе и попытка заставить Зеленского пойти на компромиссы с теми финансово-политическими группами, которые стоят за этими протестующими.

«Причем этим процессам подыгрывают все парламентские группы, которые сегодня оказались в оппозиции, либо в положении «ни власть, ни оппозиция», как «Батькивщина» Юлии Тимошенко, — считает эксперт. — Последняя вообще является откровенно проамериканской политической силой, к которой в обществе в последнее время вообще не особо прислушиваются. И поэтому они жаждут передела сфер влияния и архитектуры власти в целом».

Главной опасностью «формулы Штайнмайера» Руслан Бортник назвал то, что в сегодняшнем украинском обществе она до конца никому не понятна.   

«Даже украинские специалисты-политологи трактуют ее очень по-разному, а обычным гражданам она просто непонятна, — констатирует Бортник. — При этом само украинское общество разделено на три большие группы. Во-первых, это те, кто искренне хочет мира и готов ради него идти на компромиссы с Россией и руководством ЛДНР. Во-вторых, это те, кто хочет мира, но не готов идти ни на какие компромиссы. Третья группа — это люди, которые не хотят ни мира, ни каких-либо компромиссов, и вообще готовы идти «до победного конца». То есть, вести войну до тех пор, пока Россия в силу внутренних причин сама не отдаст неконтролируемые территории в Донбассе. Но, извините, ждать этого можно до второго пришествия. Каждая из этих групп составляет от 20 до 30 процентов украинского общества».

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

По мнению Бортника, именно представители той группы, которая не хочет ни мира, ни компромиссов, и выходят сегодня на улицы со своими агрессивными лозунгами.

«При этом представители всех трех групп до конца не понимают сути «формулы Штайнмайера» и формируют свое представление о ней, либо исходя из позиции своих лидеров, либо исходя из позиции своих оппонентов, — отмечает глава УИАМП. — Для «патриотов» все, на что Россия сказала «хорошо», оценивается однозначно плохо. При этом они и знать не хотят, что те же положения позитивно оценили и в руководстве Евросоюза. И что те же минские соглашения подписал не кто-нибудь, а Петр Порошенко, и он же в 2015-м публично отстаивал «формулу Штайнмайера» в Верховной раде. Но сегодня никто из патриотов этого не помнит, а сам Порошенко говорит, что это «формула Путина»».

По мнению Руслана Бортника, в ситуации утверждения Украиной «формулы Штайнмайера» главная проблема — в отвратительной коммуникации власти и общества.

«Владимир Зеленский оказался совершенно неубедительным, когда делал официальное заявление по этому поводу, — указал аналитик. — В идеале, на специальном брифинге он как президент большинства должен был хлопнуть кулаком по столу и сказать: «Мы утвердили этот документ, потому что он в интересах Украины и потому что я так решил — и точка!». Он же должен был четко и внятно рассказать украинцам, на что конкретно подписалась Украина в рамках ТКГ. Но он представил этот шаг, как что-то неудобное, дискомфортное и даже постыдное для Украины. Это говорит об остром кризисе коммуникации президента и общества».

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

По словам Бортника, Зеленский и его команда сегодня коммуницируют с обществом не как твердая и жесткая власть, а по-прежнему как представители «Квартала 95».

«Сам по себе документ с «формулой Штайнмайера» — это, по сути, символический жест. Тут нет оснований ни для эйфории, ни для истерии. Но у этого шага есть важные политические последствия. Во-первых, это твердое подтверждение со стороны «команды Зе» готовности следовать минским соглашениям. И это при том, что часть команды Зеленского считает, что «минские соглашения — это соглашения Порошенко, нет Порошенко — нет и соглашений». Второй важный момент — это первая с 2016-го синхронизация позиций всех участников «нормандского формата». Это явный признак процесса повышения уровня доверия между сторонами. И подписание этого документа действительно позволяет выйти на организацию саммита «нормандской четверки», который нужен в первую очередь Зеленскому и Макрону для реализации своих политических  амбиций».   

Наконец, заявил Бортник, утверждение «формулы Штайнмайера» расширяет для Зеленского поле для политического маневра и позволяет ему эффективно работать с темой мира и войны. 

««Ядерный» электорат Зеленского однозначно позитивно воспринимает любые шаги в сторону мира. А это, по подсчетам социологов, от 70 до 80 процентов населения страны, — подчеркивает Руслан Бортник. — Однако для того, чтобы реализовать «формулу Штайнмайера» на практике, необходима способность к компромиссам. Но на сегодня я лично не вижу этой готовности, в первую очередь со стороны Украины. Поэтому утверждение документа — это элемент политической игры команды Зеленского, которая вовсе не обязательно приведет к полному урегулированию ситуации в Донбассе. Да, демилитаризация и деэскалация конфликта вполне возможны, но не более того».

Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

Также Бортник подчеркнул, что Зеленский, представляя утверждение Украиной «формулы Штайнмайера», сделал очень опасный шаг, который может перечеркнуть существующий статус-кво в украинском обществе.

«Он заявил, что «мы еще будем переписывать закон «Об особом статусе Донбасса», и прочертим там свои собственные «красные линии» — вопрос контроля над границей, амнистии и т. д. То есть, документ, утвержденный в том числе Россией и руководством ЛДНР, может легко «превратиться в тыкву», в документ времен БПП и «Народного фронта». Любая попытка переписать этот закон приведет к новым барьерам между сторонами переговоров», — считает глава УИАМП.

При этом Бортник отметил, что вопрос о том, пойдет ли Россия на организацию саммита «нормандской четверки» на уровне президентов, до сих пор остается открытым. В случае, если Украина возьмется переписывать закон «Об особом статусе», «нормандский саммит» президентов может в этом году так и не состояться.

«Власть должна либо идти до конца, либо не начинать эти процессы вообще. Быть «немножечко беременной» в данной ситуации ей уже не удастся», — резюмировал Бортник.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров