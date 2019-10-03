Зеленский готов к миру в Донбассе, но улица в Киеве хочет войны

Ведущие киевские политологи оценили на пресс-конференции недавнее утверждение властями Украины «формулы Штайнмайера» в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, а также начавшиеся после этого массовые протесты «патриотической» части украинского общества. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве передает с места событий.

По мнению киевского политолога, главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, утверждение Киевом «формулы Штайнмайера», по идее, не должно вызывать в обществе ни эйфории, ни истерии.

«Главная мотивация всех этих митингов и демонстраций против «формулы Штайнмайера» — это попытка оппозиции взять политический реванш у Владимира Зеленского и его команды за разгромное поражение на президентских и парламентских выборах этого года, — считает Бортник. — Власть должна понимать, что такой всплеск протестной активности осенью-зимой был бы в любом случае — оппозиции в данном случае нужен только повод заорать: «Зелю — геть!». Таким поводом мог бы быть что «земельный закон», что законопроект о малом бизнесе и т. д. Так что нынешний «шатун» из-за утверждения «формулы Штайнмайера» — это просто хороший публичный повод для оппозиции взять реванш. Они хотят попытаться консолидировать вокруг себя общественное мнение, расшатать общество и запустить процессы, которые могут привести к досрочным парламентским и президентским выборам».

По мнению политолога, нынешняя уличная активность — это в том числе и попытка заставить Зеленского пойти на компромиссы с теми финансово-политическими группами, которые стоят за этими протестующими.

«Причем этим процессам подыгрывают все парламентские группы, которые сегодня оказались в оппозиции, либо в положении «ни власть, ни оппозиция», как «Батькивщина» Юлии Тимошенко, — считает эксперт. — Последняя вообще является откровенно проамериканской политической силой, к которой в обществе в последнее время вообще не особо прислушиваются. И поэтому они жаждут передела сфер влияния и архитектуры власти в целом».

Главной опасностью «формулы Штайнмайера» Руслан Бортник назвал то, что в сегодняшнем украинском обществе она до конца никому не понятна.

«Даже украинские специалисты-политологи трактуют ее очень по-разному, а обычным гражданам она просто непонятна, — констатирует Бортник. — При этом само украинское общество разделено на три большие группы. Во-первых, это те, кто искренне хочет мира и готов ради него идти на компромиссы с Россией и руководством ЛДНР. Во-вторых, это те, кто хочет мира, но не готов идти ни на какие компромиссы. Третья группа — это люди, которые не хотят ни мира, ни каких-либо компромиссов, и вообще готовы идти «до победного конца». То есть, вести войну до тех пор, пока Россия в силу внутренних причин сама не отдаст неконтролируемые территории в Донбассе. Но, извините, ждать этого можно до второго пришествия. Каждая из этих групп составляет от 20 до 30 процентов украинского общества».

По мнению Бортника, именно представители той группы, которая не хочет ни мира, ни компромиссов, и выходят сегодня на улицы со своими агрессивными лозунгами.

«При этом представители всех трех групп до конца не понимают сути «формулы Штайнмайера» и формируют свое представление о ней, либо исходя из позиции своих лидеров, либо исходя из позиции своих оппонентов, — отмечает глава УИАМП. — Для «патриотов» все, на что Россия сказала «хорошо», оценивается однозначно плохо. При этом они и знать не хотят, что те же положения позитивно оценили и в руководстве Евросоюза. И что те же минские соглашения подписал не кто-нибудь, а Петр Порошенко, и он же в 2015-м публично отстаивал «формулу Штайнмайера» в Верховной раде. Но сегодня никто из патриотов этого не помнит, а сам Порошенко говорит, что это «формула Путина»».

По мнению Руслана Бортника, в ситуации утверждения Украиной «формулы Штайнмайера» главная проблема — в отвратительной коммуникации власти и общества.

«Владимир Зеленский оказался совершенно неубедительным, когда делал официальное заявление по этому поводу, — указал аналитик. — В идеале, на специальном брифинге он как президент большинства должен был хлопнуть кулаком по столу и сказать: «Мы утвердили этот документ, потому что он в интересах Украины и потому что я так решил — и точка!». Он же должен был четко и внятно рассказать украинцам, на что конкретно подписалась Украина в рамках ТКГ. Но он представил этот шаг, как что-то неудобное, дискомфортное и даже постыдное для Украины. Это говорит об остром кризисе коммуникации президента и общества».

По словам Бортника, Зеленский и его команда сегодня коммуницируют с обществом не как твердая и жесткая власть, а по-прежнему как представители «Квартала 95».

«Сам по себе документ с «формулой Штайнмайера» — это, по сути, символический жест. Тут нет оснований ни для эйфории, ни для истерии. Но у этого шага есть важные политические последствия. Во-первых, это твердое подтверждение со стороны «команды Зе» готовности следовать минским соглашениям. И это при том, что часть команды Зеленского считает, что «минские соглашения — это соглашения Порошенко, нет Порошенко — нет и соглашений». Второй важный момент — это первая с 2016-го синхронизация позиций всех участников «нормандского формата». Это явный признак процесса повышения уровня доверия между сторонами. И подписание этого документа действительно позволяет выйти на организацию саммита «нормандской четверки», который нужен в первую очередь Зеленскому и Макрону для реализации своих политических амбиций».

Наконец, заявил Бортник, утверждение «формулы Штайнмайера» расширяет для Зеленского поле для политического маневра и позволяет ему эффективно работать с темой мира и войны.

««Ядерный» электорат Зеленского однозначно позитивно воспринимает любые шаги в сторону мира. А это, по подсчетам социологов, от 70 до 80 процентов населения страны, — подчеркивает Руслан Бортник. — Однако для того, чтобы реализовать «формулу Штайнмайера» на практике, необходима способность к компромиссам. Но на сегодня я лично не вижу этой готовности, в первую очередь со стороны Украины. Поэтому утверждение документа — это элемент политической игры команды Зеленского, которая вовсе не обязательно приведет к полному урегулированию ситуации в Донбассе. Да, демилитаризация и деэскалация конфликта вполне возможны, но не более того».

Также Бортник подчеркнул, что Зеленский, представляя утверждение Украиной «формулы Штайнмайера», сделал очень опасный шаг, который может перечеркнуть существующий статус-кво в украинском обществе.

«Он заявил, что «мы еще будем переписывать закон «Об особом статусе Донбасса», и прочертим там свои собственные «красные линии» — вопрос контроля над границей, амнистии и т. д. То есть, документ, утвержденный в том числе Россией и руководством ЛДНР, может легко «превратиться в тыкву», в документ времен БПП и «Народного фронта». Любая попытка переписать этот закон приведет к новым барьерам между сторонами переговоров», — считает глава УИАМП.

При этом Бортник отметил, что вопрос о том, пойдет ли Россия на организацию саммита «нормандской четверки» на уровне президентов, до сих пор остается открытым. В случае, если Украина возьмется переписывать закон «Об особом статусе», «нормандский саммит» президентов может в этом году так и не состояться.