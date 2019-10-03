Путин назвал историческим шагом решение Трампа начать диалог с КНДР

Сочи, 3 октября. Президент США Дональд Трамп совершил исторический шаг, решив начать диалог с КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер отметил, что, как только Штаты решились на прямой разговор с КНДР, причем без дополнительных формальностей и условностей и отказавшись от «привычной и, порой, весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики», появилась надежда на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Президент РФ отметил, что впереди остается еще много нерешенных проблем и предстоит большой путь, однако движение в правильном направлении есть.

«Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг: преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Азия возвращает себе место на международной арене, а также укрепляет позиции во всех сферах, и без участия этого региона невозможно решать глобальные проблемы.