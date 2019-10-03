Путин рассказал о попытках зарубежных партнеров препятствовать разрешению конфликта в САР

Сочи, 3 октября. Некоторые зарубежные партнеры пытались препятствовать урегулированию ситуации в Сирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время визита в Сочи.

«Некоторые зарубежные партнеры… с которыми мы работаем на международной арене, честно говоря, пытались мешать, противодействовать», — сказал российский лидер во время выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии, и отметил, что многие тогда относились к ней скептически и не верили в ее успешное проведение.

«Скажу прямо, далеко не все… верили, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, есть ли у нас понимание, спрашивали, в какое осиное гнездо мы полезли», — вспомнил Путин.

Напомним, четыре года назад, 30 сентября 2015 года, началась операция Вооруженных сил России против запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирийской Арабской Республике. Российские ВКС позволили изменить ход войны, и уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии, а связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) исламские радикалы были отброшены от Дамаска и центральных районов Сирии.

В настоящее время Россия принимает регулярное активное участие в восстановлении мирной жизни в регионе, поддерживает Дамаск на «дипломатическом фронте» в ООН и поддерживает восстановление экономики государства. В течение четырех лет РФ последовательно поддерживает сирийских военных.

XVI ежегодное заседание клуба «Валдай», которое посетил президент Путин, проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство». В центре внимания текущего заседания клуба стоят вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, об изменении мира, в котором растет роль Азии, об отличном от западного мировоззрении.

1 Организация запрещена на территории РФ.