Эксперты «Здоровой России» объяснили, как правильно употреблять алкоголь

Москва, 3 октября. Чтобы избежать алкоголизма, достаточно употреблять спиртное правильно, например, не пить залпом, пить только тогда, когда действительно хочется, не экспериментировать с неизвестными напитками и соблюдать еще несколько простых рекомендаций. Об этом говорится в специальной памятке на сайте проекта «Здоровая Россия».

Во всем мире 3 октября отмечается День трезвости. С этой датой солидарны и в России, хотя в стране есть и собственный «трезвый день» — 11 сентября.

Различные виды алкоголя являются вполне легальными и доступными пищевыми продуктами в нашей стране, употреблять их не запрещено, но важно уметь делать это правильно.

На сайте программы «Здоровая Россия» теперь можно найти удобную памятку «Об ответственном употреблении алкоголя», которая расскажет, как минимизировать вред от спиртного.

«Как избежать столкновения с этой проблемой (проблемой алкоголизма)? Достаточно подходить к употреблению спиртных напитков ответственно», — говорится в рекомендации.

Ответственный подход подразумевает 10 простых правил. Среди них эксперты отмечают необходимость знать свою меру, чтобы не терять контроль над собой. Советуют не пить залпом, поскольку всасывание алкоголя начинается уже в ротовой полости, а небольшие дозы, растянутые по времени, позволят печени быстрее обезвредить выпитое.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют закусывать. Они объясняют, что белковая пища (мясо, рыба, сыры) замедляет всасывание алкоголя в кровь и не дает быстро «дойти до кондиции».

Специалисты говорят о том, что пить следует только качественный алкоголь, более того, делать это только тогда, когда действительно хочется, и не экспериментировать с неизвестными напитками.

В рекомендациях также призывают не смешивать алкоголь и лекарства, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и уважать права людей, которые отказались от употребления спиртного, независимо от того, чем обоснован их отказ.

Алкогольная зависимость (алкоголизм) может развиться при безответственном подходе к употреблению спиртного, отмечается в памятке, медицина в настоящее время не способна точно предсказать, у какого человека употребление алкоголя перерастет в тяжелую зависимость, а у какого — нет. Поэтому относиться к спиртному нужно с осторожностью и не злоупотреблять.

Ответственность за возникновение алкоголизма полностью несет сам больной, при этом излечиться от болезни полностью нельзя, можно лишь вывести человека в стойкую ремиссию, подчеркивается в рекомендациях.

2 октября Минздрав России сообщил о снижении количества больных алкоголизмом в РФ. По данным ведомства, число людей, страдающих от пагубной зависимости, снизилось в России почти в 2 раза — с 2 миллионов человек в 2008 году до 1,3 миллиона в 2017 году.