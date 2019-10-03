Главные новости 3 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 3 октября.

Посол США в РФ Джон Хантсман, отработав в Москве два года вместо стандартных для Госдепа трех, покидает свой пост 3 октября. Бежавший посол США Хантсман запомнится болтанием в проруби и картой для оппозиции.

Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в аэропорту «Певек» во время посадки на Чукотке. ФАН публикует фото. Появились фото с места ЧП с Sukhoi Superjet 100 на Чукотке.

В парламенте Нидерландов поставлен вопрос о привлечении Украины к ответственности за сбитый в 2014 году Boeing-777. В парламенте Нидерландов требуют признать вину Украины в крушении МН17.

Подразделения украинских военных два раза за сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской Народной Республики. Районы двух поселков ЛНР попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Украина хочет воспользоваться соглашением в рамках «формулы Штайнмайера», чтобы занять границу, считает Монтян. Монтян рассказала о целях Киева в отношении Донбасса после подписания «формулы Штайнмайера».

Михаил Боярский, с нарушением припарковавшийся у петербургской аптеки, торопился купить лекарства. Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского.

«Нафтогаз» потребовал у «Газпрома», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении. Украина потребовала дать ей возможность получать газ из Туркмении.

Медики провели исследование тканей легких курильщиков и пришли к неожиданным выводам. Врачи из США определили причину гибели семерых американских вейперов.

Страдающая от онкологического заболевания актриса имеет право беспрепятственно покинуть Россию. Анастасия Заворотнюк освободилась от всех долгов.

По меньшей мере семь человек погибли в США в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны. Семь человек стали жертвами крушения бомбардировщика времен Второй мировой в США.