Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, считает Путин

Сочи, 3 октября. Азия возвращает себе место на международной арене и укрепляет позиции во всех сферах, включая экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Глобальные проблемы невозможно решать без Азии, это делает легитимность таких решений сомнительной»,— подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что для России азиатские государства всегда всегда были важны и имели особое значение, и характер отношений с ними продиктован в том числе и историей. Для российских писателей, поэтов, художников и музыкантов мистическая и загадочная Азия всегда была источником вдохновения, отметил российский лидер.

Он добавил, что не исключает сценарий, когда мировой порядок исчезнет, но, несмотря на это, выразил надежду на его сохранение. В связи с этим президент РФ призвал руководства стран переступать через стереотипы и геополитические шаблоны.

Напомним, перед открытием сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин провел встречу с лидером Филиппин. В ходе переговоров он сообщил Родриго Дутерте о готовности России помочь республике в борьбе с терроризмом. Глава РФ также обратил внимание, что РФ и Филиппины сейчас взаимодействуют в самых разных сферах, активизировался политический диалог, удалось достичь успехов в торгово-экономическом сотрудничестве. Так, в минувшем году товарооборот вырос вдвое и превысил 1,2 млрд долларов. Экспорт российской продукции в азиатское государство увеличился в четыре раза.

Президент РФ добавил, что Москва заинтересована, чтобы отношения государств укреплялись и дальше: наращивалось сотрудничество в сфере мирного атома, изучения космоса и цифровых технологий.