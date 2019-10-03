Камерунцы провели форум национального диалога о выводе страны из кризиса

Камерун вновь решил обратиться к вопросу своей судьбы. В стране начал работу форум широкого национального диалога, объединивший более 400 участников. Это большая встреча общественных деятелей Камеруна, членов правительства, представителей региональных властей. О новой странице истории, которая была написана в понедельник, 30 сентября 2019 года, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.

Диалог — путь для поиска решений многочисленных проблем, с которыми сталкивается государство, включая сепаратистский кризис в двух регионах. Кризис, начавшийся более трех лет назад, сопровождается беспрецедентным насилием и всевозможными посягательствами на жизнь людей. Он уже привел к гибели более 2000 человек. Несколько тысяч пострадавших от конфликта граждан пребывают в статусе внутренне перемещенных лиц, в основном это женщины и дети, которые вынуждены искать убежище в соседней Нигерии или других городах и районах Камеруна.

Многие школы закрыты, целые деревни разрушены и опустошены, экономике Камеруна нанесен огромный ущерб. Второй по величине, после государства, работодатель в стране — компания Cameroon Development corporation (CDC) — находится в районе, затронутом кризисом. Сейчас CDC превратилась в тень своего былого величия, так как тысячи сотрудников были отправлены в вынужденный отпуск или бежали из региона, чтобы спасти свою жизнь.

Этот важный национальный диалог должен позволить камерунцам, представляющим разные стороны диалога, встречаться, общими усилиями искать решения проблем Камеруна, в том числе проблем с вооруженными группами, вопросов касательно пострадавших от вооруженного конфликта в стране, в англоязычных регионах, охваченных сепаратистским кризисом, и северной части страны, где боевики «Боко Харам» (в 2015 году присягнувшие на верность запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1) долгое время сеяли хаос.

Хотя обсуждения в формате национального диалога касаются, главным образом, ситуации в северо-западном и юго-западном регионах, известной как английский сепаратистский кризис, на повестке дня и другие проблемы. К примеру, вопросы национального единства, национальная интеграция, сосуществование граждан, двуязычие, культурное разнообразие и социальная сплоченность, восстановление и развитие затронутых конфликтом районов, возвращение беженцев и перемещенных лиц, система образования, судебная система, децентрализация, региональное развитие, включение в социум бывших комбатантов, роль диаспоры в развитии страны и так далее.

Но не все камерунцы считают, что взаимодействие в рамках национального диалога организовано как следует и действительно является площадкой для реальных дискуссий и противоречий, заявленные темы слишком всеобъемлющие, чтобы позволить Камеруну выйти из тупика. Противники формата дискуссии обвиняют правительство в организации диалога по собственному усмотрению. Тем не менее речь идет об организации фонда как отклике на запросы и пожелания людей. Работа в рамках национального диалога продлится пять дней — с 30 сентября по 4 октября, но нет уверенности, все пройдет так, как запланировано. Присутствуют опасения насчет блокировки и многочисленных поворотов работы.

1 Организация запрещена на территории РФ.