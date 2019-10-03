Москва, 3 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва позитивно оценивает согласование «формулы Штайнмайера», которая предусматривает введение особого статуса для Донбасса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей», — сказала Захарова.

Кроме того, Захарова прокомментировала протесты сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с подписанием «формулы Штайнмайера».

«В демократическом государстве каждый имеет право на свою точку зрения и на формы ее реализации или декларации, если это все в правовых рамках, почему бы какой-то части населения не выразить свою поддержку или свою неподдержку тем или иным решениям властей», — сказала Захарова.

Она также добавила, что страны «нормандского формата» поддержали итоги работы трехсторонней контактной группы в Минске, представители которой подписали «формулу Штайнмайера». При этом Захарова выразила удивление в связи с протестами сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, которые выступают против подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

«Меня удивило и даже умилило, что против этого так или иначе и вообще против движения по пути реализации минских договоренностей выступили силы, которые ассоциируют себя с бывшим президентом Порошенко. Вот это умиляет», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что минские соглашения были подписаны Петром Порошенко, после чего экс-президента и его команду обвинили в «предательстве и сдаче позиций». При этом сам Порошенко в течение нескольких лет «доказывал, что подписание минских соглашений не является «предательством».

«Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы», — добавила Захарова.

Напомним, 1 октября глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма подписал текст, в котором была изложена «формула Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса. Позднее возглавляемая Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» потребовала созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением Киева поддержать реализацию «формулы Штайнмайера».