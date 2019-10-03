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Суд Киева отказался возвращать лицензию телеканалу «112. Украина»

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Суд Киева отказался возвращать лицензию телеканалу «112. Украина»

Киев, 3 октября. Окружной административный суд Киева отказался отменять решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который ранее лишил телеканал «112. Украина» лицензии на цифровое вещание.

«Рассмотрев доказательства и доводы заявителя о необходимости принятия мер обеспечения иска, суд пришел к выводу, что не видит оснований для удовлетворения соответствующего заявления», — говорится на сайте суда.

В официальном заявлении сказано, что истцы не смогли предоставить достаточных доказательств нарушений со стороны Нацсовета.

В то же время суд начал производство по иску, который оспаривает отказ национального медиарегулятора в продлении срока действия лицензии на вещание пяти СМИ, работающих под брендом «112. Украина».

Напомним, что 26 сентября Нацсовет лишил лицензии телеканал «112. Украина». Речь идет только о цифровом вещании, доступным для владельцев приставок Т2. По кабельному ТВ канал по-прежнему доступен.

Сотрудники «112» и многие их коллеги утверждают, что речь идет о политическом преследовании. Телекомпания часто дает слово спикерам, критикующим власть и выступающим за реализацию минских договоренностей, которые Украина игнорирует с момента подписания документа.

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Источник: Страна.ua
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