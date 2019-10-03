В ПАСЕ выставили за дверь сумасшедшего, пытавшегося сорвать выступление россиян

Страсбург, 3 октября. Активист попытался сорвать выступление главы делегации из РФ Петра Толстого на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), охрана выдворила нарушителя из зала по указанию спикера организации Лилиан Мори Паскье.

В ПАСЕ в четверг организовали дебаты, касающиеся череды несанкционированных митингов, прошедших в Москве этим летом. Сначала выступил основной докладчик, затем ряд представителей политических групп в ПАСЕ. После этого слово предоставили Толстому.

Однако речь главы российской делегации попытался перебить неизвестный активист, который выкрикивал с балкона зала пленарных заседаний антироссийские лозунги.

Как рассказал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, служба безопасности за считанные минуты нейтрализовала сумасшедшего.

«Это еще одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — прокомментировал он случившееся.

Напомним, осенняя сессия ПАСЕ проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Инициатором проведения дебатов, касающихся митингов в Москве, выступила европейская политическая партия «Альянс либералов и демократов за Европу», являющаяся третьей по величине и занимающая 75 мест в Европарламенте.

С точки зрения отдельных депутатов ПАСЕ, незаконные акции в Москве являются «выражением общественного мнения», а стремление правительства РФ поддерживать общественный порядок будто бы «нелегитимно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение несанкционированных акций в столице является вмешательством во внутренние дела России. Толстой при этом напомнил, что в Москве митинги не запрещены и проводятся регулярно, поэтому и тема дебатов выглядит искусственной.

Незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

В конце сентября Федеральное агентство новостей подготовило объемное расследование о вмешательстве иностранных спецслужб в российские выборы. Особое внимание было уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Навальным.